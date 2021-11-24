بيع مخطوطة لأينشتاين بأكثر من 13 مليون دولار

بيعت مخطوطة نادرة تتضمن نظرية النسبية العامة لألبرت أينشتاين مقابل ما يزيد قليلا عن 13 مليون دولار لشخص مجهول الهوية، في مزاد علني في باريس.

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وذكرت دار "كريستيز" للمزادات البريطانية، أن مخطوطة العمل المكونة من 54 صفحة، والتي شارك في كتابتها أينشتاين ومساعده ميشيل بيسو، بين يونيو 1913 وأوائل عام 1914 في زيورخ بسويسرا، كانت مرحلة حاسمة في تطوير النظرية العامة للنسبية، وبيعت بمبلغ 13 مليون دولار.

وكان من المتوقع في الأصل أن تحقق الوثيقة المكونة من 54 صفحة ما يصل إلى 3.5 مليون دولار، لكنها بيعت بما يقرب من أربعة أضعاف تقديرات ما قبل البيع.

وقالت "كريستيز" لشبكة "إن بي سي نيوز" إنه لن يكشف عن الفائز بالمزايدة النهائية.

من جهته، رأى البروفيسور هانوش جوتفروند، الرئيس السابق للجامعة العبرية في القدس لشبكة "إن بي سي نيوز" في مقابلة هاتفية أن "هذه المخطوطة كانت واحدة من أهم الوثائق على طريق النسبية العامة".

وقال إن المخطوطة كانت حاسمة في "رحلة أينشتاين الفكرية والعلمية نحو النظرية العامة للنسبية".

كما وصفت "كريستيز" الصفحات بأنها "واحدة من أهم الوثائق العلمية في القرن العشرين".

المصدر: NBCNEWS