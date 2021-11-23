مصر.. انتشال ملايين الجنيهات من مياه الأمطار (فيديو)

تعطلت سيارة نقل أموال في منطقة سبورتنج بالإسكندرية في مصر نتيجة تراكم مياه الأمطار ما نتج عنه استعانة شركة الأموال بسلالم وحبال لنقل الأموال لأحد الأماكن التابعة لها.

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وقال مصدر تابع لشركة نقل الأموال، إنه تم استخدام هذه الطريقة حرصا على إنهاء مصالح المواطنين، خاصة وأن السيارة تعطلت خلال تراكم مياه الأمطار ما تسبب في غضب المواطنين الذين احتاجوا أموالهم بالإضافة إلى بعض المخاوف من سرقة العهدة الخاصة بهم.

وتابع: "تمت الاستعانة بسلالم للوصول إلى سقف السيارة واستخراج شنط الأموال التي حوت 5 ملايين جنيهات كان المراد إيصالهم لأماكن صرف في ذات المنطقة".

وأضاف المصدر، أنه تم اللجوء لهذه الوسيلة بحضور موظفين وأمن المكتب الخاص لاستلام تلك الأموال حيث تم تأمين نقل الصناديق إلى مكان الصرف المخصص له وإنهاء مصالح المواطنين، فيما تم إخراج السيارة بعد ذلك بعدما تم تفريغ المياه المتراكمة والاستعانة بسيارات سحب لها والخروج لأقرب نقطة آمنة.

ويأتي ذلك بعدما شهدت الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة متواصلة على مدار الساعات القليلة الماضية، ما تسبب في شلل مروري في مناطق متفرقة بسبب تراكم المياه التي نتجت عن أمطار كثيفة فاقت قدرة استيعاب بيارات الصرف الصحي في كافة المناطق، ما تسبب في وقف حركة السير وسقوط سيارات عدة في المياه.

المصدر: الوطن