قرغيزي يصنع خيمة تقليدية ضخمة لرجل أعمال من أستراليا

تفيد الأنباء، بازدياد حجم التبادل التجاري بين قرغيزستان وأستراليا في الفترة الأخيرة.

قبل فترة، قام الحرفي القرغيزي تولسون بكتيميروف، بصنع أكبر خيمة قرغيزية تقليدية "يورتا" في البلاد، تلبية لطلب رجل أعمال من أستراليا.

ويبلغ قطر هذه اليورتا 15 مترا، ووصل سعر الإطار فقط إلى 9000 دولار.

ويشار إلى أن صانع الخيمة، من قرية قرغيزية فريدة من نوعها - يعمل جميع سكانها تقريبا في تصنيع هذا النوع من الخيام، لتصديرها إلى خارج البلاد.

المصدر: Sputnik_Kyrgyzstan