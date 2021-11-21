معجب يصب الأموال من الدلو على رأس مطربة شعبية في الهند (فيديو)

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمعجب بالمطربة الهندية الشهيرة أورفاشي راداديا، وهو يسكب عليها دلوا من الأوراق النقدية انهمرت على رأسها كالمطر أثناء غنائها على المسرح.

ويبدو الأمر معتادا على المسارح عندما تظهر مطربة أو راقصة محبوبة، فيصعد المعجبون ويغدقونها بالأموال، لكن ردة فعل هذا الرجل كانت مبالغا بها بعض الشيء.

وعلقت المطربة على مقطع الفيديو الذي نشرته على صفحتها على "إنستغرام"، حيث عبرت عن امتنانها للحب الذي لا يقدر بثمن من معجبيها.

المصدر: وسائل إعلام هندية