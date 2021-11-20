 
مباشر

بيع كمأة تزن 2 رطل بسعر 118 ألف دولار في إيطاليا (فيديو)

متفرقات

بيع كمأة تزن 2 رطل بسعر 118 ألف دولار في إيطاليا (فيديو)
Reuters
لمزاد الدولي للكمأ في قلعة غرينزان كافور، إيطاليا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rs25

بيعت كمأة تزن 2 رطل بسعر 118 ألف دولار، خلال مزاد دولي للكمأ في قلعة غرينزان كافور شمال غرب إيطاليا.

إقرأ المزيد
نيوزيلندا.. صدمة زوجين بعد عثورهما على حبة بطاطا ضخمة بوزن يفوق الـ7 كغ في الحديقة (فيديو)
نيوزيلندا.. صدمة زوجين بعد عثورهما على حبة بطاطا ضخمة بوزن يفوق الـ7 كغ في الحديقة (فيديو)

ويقام مهرجان (Alba White Truffle) الدولي من أوائل أكتوبر حتى أواخر نوفمبر من كل عام في إيطاليا.

ويعتبر المهرجان أحد أكبر أحداث الكمأة في البلاد ويستقطب حوالي 100،000 زائر كل عام الذين يجتمعون في بيدمونت لشراء وبيع  الأطعمة الشهية باهظة الثمن.

واشترى الكمأة التي تزن 2 رطل الشيف أومبرتو بومبانا، الحائز على نجمة ميشلان والذي يدير مطعم "Otto e Mezzo" في هونغ كونغ، حيث تنتمي المطاعم في جميع أنحاء العالم التي حصلت على شارة نجمة ميشلان عادة إلى فئة المطاعم الراقية.

وتعرف المنطقة الشمالية الغربية من إقليم بيدمونت الإيطالي، بأنها منتج للكمأة البيضاء، وشهر نوفمبر هو موسم الكمأة في إيطاليا.

ويمكن العثور على فطر الكمأة الثمين فقط في الغابات بالقرب من جذور الأشجار.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا