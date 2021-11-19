فنانة تونسية: "جمالي خدمني كتير وكلبتي زي بنتي" (فيديو)

قالت الفنانة التونسية دارين حداد إن كلابها حياتها، وأن "الكلبة فندي عايشة معايا وهي وقتي كله، ولازم أهتم بيها، وهي بتديني جو حلو، هي روح في الآخر بحس إنها بنتي".

وأضافت عبر فضائية "صدى البلد": "أنا عاشقة للكلاب ولما بشوف كلاب في الشارع بديلهم أكل".

وتابعت: "جمالي خدمني كتير وعمره ما ظلمني، وبشكر ربنا عليه وهي حاجة ربنا خلقنا بيها، لازم نحمد ربنا عليها".

وأشارت إلى أن فيلم "الفيل الأزرق" ممتع ومن "أحلى الحاجات التي أنجزتها في حياتها".

وقالت إنها تصور الآن مسلسلا في تونس، مؤكدة أن تلك التجربة سعيدة بها، خاصة أنها في بلدها.

وصرحت بأنها شاركت مع الفنان شيكو في فيلم "حملة فريزر"، مشيرة إلى أنها سعيدة باختلاف الأدوار التي تقدمها.

وأكدت دارين حداد أنها تعشق الوقوف على المسرح.

المصدر: وسائل إعلام مصرية