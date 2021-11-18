المغرب.. تفكيك شبكة اتجار غير مشروع بالصقور

أعلنت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالأطلس الكبير بمراكش في المغرب يوم الخميس، تفكيك شبكة دولية تنشط في حيازة وقنص والاتجار غير المشروع بالصقور.

وقالت المديرية في بلاغ إنها حجزت ثمانية صقور، بالإضافة إلى كمية مهمة من الطرائد تنتمي إلى الأصناف المحمية، تم اصطيادها باستعمال الصقور.

وأوضحت أنه وعلى إثر معلومات دقيقة توصلت بها عناصر المياه والغابات بمراكش، تم تفكيك عصابة ناشطة في حيازة، والقنص والاتجار غير المشروع في الصقور.

وأضاف المصدر أنه تم بتاريخ 16 نوفمبر 2021 إيقاف سيارة يشتبه في نشاطها في نقل الصقور، حيث تبين بعد التفتيش والاستماع إلى صاحبها بمعية الدرك الملكي لواحة سيدي ابراهيم، أن الأمر يتعلق بعملية تهريب صقور تعود ملكيتها لأشخاص ينحدرون من دولة خليجية.

وبحسب البلاغ، فقد تم بالمطار الدولي مراكش لمنارة يوم 17 نوفمبر 2021، ضبط ثمانية صقور مخدرة ومخزنة بشكل محكم حتى لا تثير الانتباه بحوزة المشتبه عنهم وهم يحاولون التوجه عبر طائرة خاصة خارج المغرب.

المصدر: وكالة الأنباء المغربية