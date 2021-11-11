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النجمة ​إيمان العميري تثير الجدل بفيديوهات وصور يعتبرها ناشطون تجاوز لـ"الخطوط الحمر"

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النجمة ​إيمان العميري تثير الجدل بفيديوهات وصور يعتبرها ناشطون تجاوز لـ
​إيمان العميري
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أثارت نجمة ستار أكادمي في موسمه الخامس ​إيمان العميري​، مؤخرا الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث باتت كل إطلالاتها تتسم بالجرأة، التي لم ترق للعديد من متابعيها.

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ونشرت إيمان مقاطع فيديو على حسابها في موقع "تويتر"، أثارت جدلا بسبب إطلالتها التي اعتبرها العديد من الأشخاص فاضحة وغير محترمة ومبالغ فيها، ولا تليق بمجتمعاتنا العربية.

وأعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداول صورة لإيمان ظهرت فيها بوضعية جريئة على البحر. واعتبر متابعوها أن إيمان باتت تستعرض في كل إطلالتها مؤخرتها وصدرها، بصور جريئة خاصة تلك التي ترتدي فيها لباس البحر، ما جعل الانتقادات تنهال عليها.

يشار إلى أن الفنانة التونسية غادرت برنامج ستار أكادمي في مرحلة مبكرة. وأصدرت عدة أغان وفيديوهات منها فيديو من حياتي عام 2013. وكانت قد ادعت أنها المهدي المنتظر، وبأنها علمت بهذا الأمر من خلال حلم حرمها الطعام والنوم لمدة 3 أيام.

المصدر: RT

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