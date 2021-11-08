وزير الاتصالات الإيراني يخوض مباراة على طاولة كرة القدم.. فمن منافسه؟

على هامش زيارة أول مشغل للهاتف المحمول، جمع لقاء غير تقليدي وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، ورئيس شركة "همراه أول" للاتصالات.

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ونشرت العديد من المواقع الإعلامية الإيرانية مقطع فيديو يظهر مباراة "بيبي فوت" (طاولة كرة القدم)، بين الوزير ورئيس الشركة، وبحضور صحفي.

المصدر: وسائل اعلام إيرانية