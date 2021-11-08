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وزير الاتصالات الإيراني يخوض مباراة على طاولة كرة القدم.. فمن منافسه؟

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وزير الاتصالات الإيراني يخوض مباراة على طاولة كرة القدم.. فمن منافسه؟
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على هامش زيارة أول مشغل للهاتف المحمول، جمع لقاء غير تقليدي وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، ورئيس شركة "همراه أول" للاتصالات.

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ونشرت العديد من المواقع الإعلامية الإيرانية مقطع فيديو يظهر مباراة "بيبي فوت" (طاولة كرة القدم)، بين الوزير ورئيس الشركة، وبحضور صحفي.

المصدر: وسائل اعلام إيرانية

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