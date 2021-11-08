حبات البَرَد تكسو محافظة سعودية باللون الأبيض (فيديو)
نشرت وسائل إعلام سعودية صورا وثقت اكتساء محافظة النماص شمال منطقة عسير السعودية باللون الأبيض، عقب هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد وهبوط حرارة الجو إلى 4 درجات مئوية.
ودفعت الحالة الجوية السكان والزوار إلى الخروج للاستمتاع بالمشاهد الجميلة لكثافة البرد الذي غطى أرجاء من المحافظة ودفع بمحبي وعشاق الأمطار إلى التوافد على المكان لرصد تلك الحالة.
برد كثيف قبل مغرب اليوم على محافظة النماص— مراسل الخير (@ZHRANYMA) November 7, 2021
الأحد ٢ ربيع الآخر لعام ١٤٤٣ الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢١
عبر طقس النماص وتنومة pic.twitter.com/nr3utEZCtL
وأفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن الجهات المختصة تعمل على الانتشار بامتداد الطرقات لتحذير قائدي المركبات ومباشرة أي حالات طارئة.
يذكر أن النماص وعموم المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة كانت قد تعرضت عصر الأحد لأحوال جوية غير مستقرة أدت لتكاثف السحب وتساقط الأمطار والبرد الكثيف.
شاهد | 🔴— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 7, 2021
لحظة تساقط البرد بكثافة على النماص مساء اليوم pic.twitter.com/x8L9nLAX2O
شاهد🔴— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 7, 2021
تساقط كثيف للبرد على النماص وصعوبة في حركة المركبات pic.twitter.com/Ma63t6eQSH
شاهد🔴— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 7, 2021
ماحدث بالطائف يوم أمس يتكرر اليوم بالنماص
اللهم لك الحمد pic.twitter.com/rdVcdmiGzu
شاهد | 🔴— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 7, 2021
هواة الطقس يوثقون تراكمات غير مسبوقة للبرد على النماص pic.twitter.com/zRabLp1Mi5
كميات كبيرة من البرد شمال محافظة #النماص مساء اليوم الأحد ٧ نوفمبر ٢٠٢١ م #عسير#الجنوب@ArabiaWeatherSA@asda_aseerpic.twitter.com/zEvx9EHEUx— عسير الان ASIRNOW (@asirnow) November 7, 2021
المصدر: وسائل إعلام سعودية
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