حبات البَرَد تكسو محافظة سعودية باللون الأبيض (فيديو)

نشرت وسائل إعلام سعودية صورا وثقت اكتساء محافظة النماص شمال منطقة عسير السعودية باللون الأبيض، عقب هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد وهبوط حرارة الجو إلى 4 درجات مئوية.

ودفعت الحالة الجوية السكان والزوار إلى الخروج للاستمتاع بالمشاهد الجميلة لكثافة البرد الذي غطى أرجاء من المحافظة ودفع بمحبي وعشاق الأمطار إلى التوافد على المكان لرصد تلك الحالة.

برد كثيف قبل مغرب اليوم على محافظة النماص

الأحد ٢ ربيع الآخر لعام ١٤٤٣ الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢١

عبر طقس النماص وتنومة pic.twitter.com/nr3utEZCtL — مراسل الخير (@ZHRANYMA) November 7, 2021

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن الجهات المختصة تعمل على الانتشار بامتداد الطرقات لتحذير قائدي المركبات ومباشرة أي حالات طارئة.

يذكر أن النماص وعموم المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة كانت قد تعرضت عصر الأحد لأحوال جوية غير مستقرة أدت لتكاثف السحب وتساقط الأمطار والبرد الكثيف.

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لحظة تساقط البرد بكثافة على النماص مساء اليوم pic.twitter.com/x8L9nLAX2O — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 7, 2021

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تساقط كثيف للبرد على النماص وصعوبة في حركة المركبات pic.twitter.com/Ma63t6eQSH — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 7, 2021

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ماحدث بالطائف يوم أمس يتكرر اليوم بالنماص

اللهم لك الحمد pic.twitter.com/rdVcdmiGzu — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 7, 2021

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هواة الطقس يوثقون تراكمات غير مسبوقة للبرد على النماص pic.twitter.com/zRabLp1Mi5 — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 7, 2021

المصدر: وسائل إعلام سعودية