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تركي آل الشيخ يرد على تهنئة ميسي له على فيلم "تشيللو"

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تركي آل الشيخ يرد على تهنئة ميسي له على فيلم
تركي آل الشيخ
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علق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ على تهنئة الأرجنتيني ليونيل ميسي له على فيلمه الأول "تشيللو".

وكتب آل الشيخ عبر "تويتر": "شكرا صديقي العزيز … أعظم من يلعب كرة القدم في العالم الان 🇦🇷 وادعو الجميع لعدم متابعة العمل … لا تشوفوه! انا عامله اشوفه وحدي! وأهم شي يعجبني اااانا ".

ونشر النجم الأرجنتيني بوستر فيلم "تشيللو" عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي بـ"إنستغرام" وكتب: "congraatulations for the film (مبروك على الفيلم)".

وفيلم "تشيللو" هو قصة لآل الشيخ، من بطولة "جيريمي آيرونز" الحائز على جائزة أوسكار، وغسان مسعود، ومن إخراج دارن لين بوسمان الذي اشتهر بإخراج أربعة أفلام من سلسلة الرعب المميزة Saw.

المصدر: RT

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