ترامب يضرب طفلا على رأسه بكرة بيسبول دون عمد (فيديو)

نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا وثق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ‏وهو يصيب طفلا على رأسه بكرة بيسبول دون عمد.‏

وأظهر الفيديو في بدايته ترامب جالسا مع زوجته ميلانيا خلال متابعتهما مباراة بيسبول بين فريق "أتلانتا بريفز" و"هيوستن أستروس" في أتلانتا بولاية جورجيا، ضمن بطولة العالم للبيسيول التي أقيمت الأسبوع الماضي.

وبعدها ظهر صبي وهو ينادي على ترامب حتى يسلمه كرة بيسبول ليهديه توقيعه عليها.

ولبى ترامب طلب الصبي حيث رمى هذا الأخير كرة بيسبول التي تلقفها الرئيس السابق بمهارة، وأخبر حارسه الشخصي بإحضار قلم له لكي يوقع على الكرة، لكن عندما ردها ترامب إلى صاحبها وقعت على رأس طفل كان يقف بجواره.

ورجح موقع "تي إم زد" الأمريكي أن يبيع الصبي الكرة التي تحمل توقيع دونالد ترامب ولن يحتفظ بها، مشيرا إلى أن الكرات الأصلية التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي السابق يتراوح سعرها من 2000 إلى 3000 دولار.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية