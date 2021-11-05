بالفيديو.. حاكم ولاية هندية يجلد ضمن طقوس دينية

تعرض رئيس وزراء ولاية تشهاتيسجاره الهندية، بوبيش باغيل، للجلد علنا اليوم الجمعة، بينما كان الجمهور يشاهد ويصور مقاطع الفيديو، وذلك ضمن طقوس احتفالات عيد "جوفاردان بوجا" الهندوسي.

وظهر بهوبيش باغيل (60 عاما) في مقطع فيديو وهو يمد ذراعه اليمنى بينما يجلده رجل ثماني جلدات. في وقت لاحق يحتضن رئيس الوزراء "مهاجمه" ، الذي عرف باسم بيريندرا ثاكور.

#Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel getting whipped as part of a ritual on the occasion of Govardhan Puja in Durg, Chhattisgarh.



(ANI) pic.twitter.com/DeJvU8VT0p — NDTV (@ndtv) November 5, 2021

جرت هذه الطقوس في قرية تسمى جانجيري يقال إن باغيل يزورها كل عام.

وقال مكتب رئيس الوزراء إنه تقليد سنوي أن "يتحمل" الجلد وهو يصلي من أجل خير الدولة ونهاية كل الصعوبات. فيما يزعم سكان القرية أن الجلد بـ"السوط الخاص" يجلب الرخاء والحظ السعيد.

المصدر: NDTV