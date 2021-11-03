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رائد فضاء أمريكي ينشر صورة جوية لمجموعة جزر خلابة قبالة الساحل الغربي للسعودية (صور)

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رائد فضاء أمريكي ينشر صورة جوية لمجموعة جزر خلابة قبالة الساحل الغربي للسعودية (صور)
Reuters Amr Dalsh
البحر الأحمر
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نشر رائد الفضاء الأمريكي، شين كيمبرو، صورة جميلة لمجموعة من الجزر قبالة الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.

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وعلق شين كيمبرو، وهو ضابط سابق في الجيش الأمريكي، على الصورة عبر حسابه في "تويتر" قائلا: "قد تعتقد أن هذه الجزر المذهلة موجودة في جزر الباهاما، لكنني وجدتها غربي السعودية".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها رواد فضاء صور فضائية للسعودية، إذ أن رائد الفضاء الياباني، نوغوتشي سوييشي، كان قد نشر صورة من الفضاء لمكة المكرمة على صفحته في "تويتر"، معلقا عليها بالقول: "Holly Mecca SaudiArabia".

كما كان رائد الفضاء الفرنسي، توماس بيسكيت، قد نشر صورة للعاصمة السعودية الرياض في الليل، عبر تغريدة على صفحته في "تويتر"، وقال: "الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية تبرز في الليل بأضوائها الساطعة، البقعة المظلمة في وسط المدينة لافتة، ولكنني لا أعلم بالضبط ما هي".

المصدر: RT

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