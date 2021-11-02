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كاتب سعودي مثير للجدل يغلق حساباته بمواقع التواصل بعد حكم قضائي ضده

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كاتب سعودي مثير للجدل يغلق حساباته بمواقع التواصل بعد حكم قضائي ضده
إبراهيم المنيف، كاتب السعودي
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أغلق إبراهيم المنيف، الكاتب والناقد السعودي المثير للجدل، حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل مؤقت، لمدة ستة أشهر، تنفيذاً لحكم قضائي صدر ضده.

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ويأتي ذلك بعد أن صدر حكم قضائي ضد إبراهيم المنيف، وهو كاتب ومدون له مؤلفات يصفها بأنها تنتقد الموروث الديني، لكن كثيرا من مواطنيه ينتقدون مؤلفاته تلك، بتهمة "الإساءة والتشهير" بحق بدر الراجحي، وهو رجل أعمال ومدون معروف في مجال الاقتصاد والاستثمار.

هذا وانتشرت في "تويتر"، صورة لتدوينة اعتذار من بدر الراجحي، أشير إلى أن المنيف نشرها على حسابه في "تويتر" قبل إغلاقه، أوضح من خلالها أن المحكمة الجزائية أصدرت حكما ضده في ديسمبر عام 2019، يلزمه بالاعتذار والتعهد بعدم تكرار الإساءة والتشهير ضد الراجحي، بجانب إغلاق حساباته لستة أشهر".

المصدر: RT

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