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بعد ردود فعل "غاضبة" على صورها... "إنستغرام" يغلق حساب مؤثرة أمريكية

متفرقات

بعد ردود فعل
المصدر: تويتر
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أغلق موقع "إنستغرام"، حساب "مؤثرة" أمريكية بعدما أثارت صور لها قرب نعش والدهها، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشرت "المؤثرة" في مجال اللياقة والأزياء في الولايات المتحدة، جين ريفيرا، مجموعة صور، حيث ظهرت وكأنها بجلسة تصوير ترتدي فستانا أسود وتقف أمام نعش والدها المتوفي وهو مفتوح.

وبعد انتشار هذه الصور، وردود الفعل "الغاضبة" من قبل المتابعين، قام موقع "إنستغرام" بإغلاق حسابها.

المصدر: "البيان".

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