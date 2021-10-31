السعودية.. مبيعات النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور تقارب 2 مليون دولار

ارتفعت صفقات النسخة الثانية من مزاد نادي الصقور السعودي، إلى نحو 7 ملايين ريال (مليون و800 ألف دولار أمريكي).

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وشهدت الليلة الـ22 عقد 5 صفقات لبيع 5 صقور مقابل 630 ألف ريال، ليصل إجمالي المبيعات إلى 6.844.000 ريال.

وتم بيع الصقر "فرخ طرح الغيران" بمبلغ 250 ألف ريال، فيما تم بيع "فرخ طرح الدبدبة" بمبلغ 78 ألف ريال، في حين تمت صفقة الصقر "فرخ طرح مستورة" بمبلغ 110 آلاف ريال، وفرخ "طرح الحسي" بمبلغ 91 ألف ريال، فيما كان ختام الليلة مثيرا مع الصقر الخامس شاهين "فرخ طرح الدبدبة" الذي بيع بمبلغ 101 ألف ريال.

المصدر: واس