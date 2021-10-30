مخمور يهدد بتفجير قنبلة في مطار دولي بموسكو والأمن يتعامل معه بسرعة (فيديو)

تسببت مزحة رجل مخمور في مطار "دوموديدوفو" بموسكو، في اعتقاله بعد أن قال إن بحوزته قنبلة يدوية ويمكنه تفجيرها.

وبعد هذه المزحة وجد الرجل المخمور نفسه في وضع لا يحسد عليه، حيث سرعان ما بادر رجال الشرطة بطرحه أرضا ومنعه من الحركة حتى وصول خبراء المتفجرات إلى مكان الحادث.

وبفضل سرعة استجابة الشرطة لدرئها أي مكروه محتمل قد يقع، لم تؤثر هذه الحادثة على سير الرحلات أو تغيير أي مواعيد هبوط أو إقلاع للطائرات.

المصدر: تاس