مهندس روسي يفوز بمبلغ كبير في اليانصيب للمرة الثانية خلال عامين

فاز مهندس من سانت بطرسبرغ بأكثر من 140 مليون روبل في اليانصيب، وذلك بعد أن فاز قبل عام بـ 600 ألف روبل.

وقالت مؤسسة "غوسلوتو" وهي أكبر موزع ليانصيب الدولة إن ساكن مدينة سان بطرسبورغ الروسية واسمه، إيليا ام.، فاز في 28 سبتمبر الماضي بـ 141 مليون روبل (يعادل نحو مليوني دولار).

وأضافت أن الفائز دأب على المشاركة في اليانصيب منذ 10 أعوام.

وتابعت: "من المهم أن هذا الفوز لم يكن الأول بالنسبة له. فقد فاز قبل عام أيضا بـ600 ألف روبل. وجرى ذلك في سبتمبر عام 2020".

وقال الفائز: "انني ولدت في شهر سبتمبر. وظهر هناك اتجاه جيد وهو الفوز بالمبالغ الكبيرة في اليانصيب عشية عيد ميلادي. ويمكن القول إنه هدية القدر".

المصدر: نوفوستي