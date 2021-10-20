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قط "ساعي مخدرات" يحاول نقل الماريجوانا إلى السجناء الروس

متفرقات

قط
المكتب الصحفي لهيئة السجون الفيدرالية
صورة أرشيفية
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"اعتقل" موظفو هيئة السجون الفدرالية في مقاطعة "إيفانوفسكايا" الروسية قطا وهو يحاول نقل الماريجوانا إلى السجناء الروس.

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أفاد بذلك الأربعاء 20 أكتوبر ناطق باسم الإدارة المحلية لهيئة السجون الفدرالية. وقال إنه تم اعتراض القط بفضل الحصول على معلومات تلقاها موظفو السجن مسبقا.

وعندما حاول القط التسلل إلى منطقة السجن تم القبض عليه بالقرب من الجدار. واكتشف موظفو السجن طوقا تم ربطه برقبة الحيوان وفيه 5 غرامات من الماريجوانا.

المصدر: لينتا. رو

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