"روح الماء" في مانهاتن.. التزم الصمت واستمع إلى الضوضاء العميقة للمياه (فيديو)

تفاجئ سكان مانهاتن بتمثال شاهق لرأس امرأة تضع سبابتها على شفتيها على طول نهر هدسون.

وقال الفنان جاومي بلينسا، المقيم في برشلونة، أمس الثلاثاء: "الماء عندما يتحرك يصدر صوتا خاصا، وخاصا جدا".

وأوضح بلينسا أن رسالة تمثال "روح الماء"، الذي يبلغ طوله 80 قدما (24 مترا)، هي "التزم الصمت واستمع إلى الضوضاء العميقة للمياه التي تتحدث إلينا".

Artist Jaume Plensa has a message for New Yorkers with his biggest work to date, a massive sculpture facing lower Manhattan along the Hudson River: ‘to keep silent… to listen to the profound noise of the water talking to us’ https://t.co/akARqCPX74 🌊 pic.twitter.com/qJM3RKwFIY — Reuters (@Reuters) October 20, 2021

ويطل الرأس الثلجي الأبيض على منظر شامل للنهر، أمام غابة من المباني الشاهقة في واجهة نيوبورت البحرية، سريعة التطور في مدينة جيرسي.

ويقع التمثال مباشرة على الجانب الآخر من قرية غرينتش، على بعد حوالي 6 كيلومترات من أعلى تمثال الحرية، وهو حارس مألوف أكثر للميناء.

Reuters

Reuters

المصدر: رويترز