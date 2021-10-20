 
مباشر
عاجل
التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

"روح الماء" في مانهاتن.. التزم الصمت واستمع إلى الضوضاء العميقة للمياه (فيديو)

متفرقات

Reuters
تمثال شاهق لرأس امرأة تضع سبابتها على شفتيها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rjmi

تفاجئ سكان مانهاتن بتمثال شاهق لرأس امرأة تضع سبابتها على شفتيها على طول نهر هدسون.

وقال الفنان جاومي بلينسا، المقيم في برشلونة، أمس الثلاثاء: "الماء عندما يتحرك يصدر صوتا خاصا، وخاصا جدا".

وأوضح بلينسا أن رسالة تمثال "روح الماء"، الذي يبلغ طوله 80 قدما (24 مترا)، هي "التزم الصمت واستمع إلى الضوضاء العميقة للمياه التي تتحدث إلينا".

ويطل الرأس الثلجي الأبيض على منظر شامل للنهر، أمام غابة من المباني الشاهقة في واجهة نيوبورت البحرية، سريعة التطور في مدينة جيرسي.

ويقع التمثال مباشرة على الجانب الآخر من قرية غرينتش، على بعد حوالي 6 كيلومترات من أعلى تمثال الحرية، وهو حارس مألوف أكثر للميناء.

Reuters
تمثال شاهق لرأس امرأة تضع سبابتها على شفتيها
Reuters
تمثال شاهق لرأس امرأة تضع سبابتها على شفتيها

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا