 
مباشر

بالفيديو..عريسان هنديان يتوجهان لزفافهم بـ"قدر طعام كبير"

متفرقات

بالفيديو..عريسان هنديان يتوجهان لزفافهم بـ
Reuters REUTERS TV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rjhf

وصل زوجان هنديان لحضور حفل زفافهما بأسلوب غير عادي، بعد "الإبحار" على متن قدر للطهي في شوارع بلدتهما التي غمرتها المياه، إثر هطول أمطارغزيرة تسببت في الفوضى بولاية كيرالا الجنوبية.

إقرأ المزيد
الصين.. أحرق زوجته السابقة أثناء بث مباشر على الإنترنت! (صور)
الصين.. أحرق زوجته السابقة أثناء بث مباشر على الإنترنت! (صور)

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي العروسين محاصرين داخل وعاء الألمنيوم (القدر)، بينما يقوم رجلان ومصور بدفع قدر الزوجين في شارع مغمور بالمياه.

هذا وأفادت وكالة الأنباء المحلية "PTI" بأن الزوجين، العاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفى تشينغانور، استعارا القدر من معبد محلي، مشيرين إلى أنه "الخيار الوحيد" الذي كان متاحا خلال أسرع وقت، حيث لم تردعهما الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي قتلت ما لا يقل عن 27 شخصا في جميع أنحاء الولاية، عن تأجيل يومهما الكبير.

المصدر: "ذا غارديان"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا