بالفيديو..عريسان هنديان يتوجهان لزفافهم بـ"قدر طعام كبير"

وصل زوجان هنديان لحضور حفل زفافهما بأسلوب غير عادي، بعد "الإبحار" على متن قدر للطهي في شوارع بلدتهما التي غمرتها المياه، إثر هطول أمطارغزيرة تسببت في الفوضى بولاية كيرالا الجنوبية.

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وأظهر مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي العروسين محاصرين داخل وعاء الألمنيوم (القدر)، بينما يقوم رجلان ومصور بدفع قدر الزوجين في شارع مغمور بالمياه.

So this couple from Alappuzha district in Kerala used a large cooking vessel to wade through the flood water to get to their wedding venue. Even the wedding venue was flooded, but fortunately they managed to get married without missing the muhurtham time :) pic.twitter.com/mqldzgKIkd — Shilpa (@Shilpa1308) October 18, 2021

هذا وأفادت وكالة الأنباء المحلية "PTI" بأن الزوجين، العاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفى تشينغانور، استعارا القدر من معبد محلي، مشيرين إلى أنه "الخيار الوحيد" الذي كان متاحا خلال أسرع وقت، حيث لم تردعهما الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي قتلت ما لا يقل عن 27 شخصا في جميع أنحاء الولاية، عن تأجيل يومهما الكبير.

المصدر: "ذا غارديان"