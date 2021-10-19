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سفينة تدريب شراعية تابعة للبحرية البرازيلية تتحطم على جسر للمشاة في الأكوادور (فيديو)

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سفينة تدريب شراعية تابعة للبحرية البرازيلية تتحطم على جسر للمشاة في الأكوادور (فيديو)
AFP
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في الإكوادور، تحطمت سفينة تدريب شراعية تابعة للبحرية البرازيلية "سيسن برانكو" بعد اصطدامها بجسر للمشاة.

وهرعت قاطرة لتقديم المساعدة لسفينة التدريب الشراعية البرازيلية، إلا أنها غرقت.

المصدر: نوفوستي

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