سفينة تدريب شراعية تابعة للبحرية البرازيلية تتحطم على جسر للمشاة في الأكوادور (فيديو)

تابعوا RT على

في الإكوادور، تحطمت سفينة تدريب شراعية تابعة للبحرية البرازيلية "سيسن برانكو" بعد اصطدامها بجسر للمشاة.

وهرعت قاطرة لتقديم المساعدة لسفينة التدريب الشراعية البرازيلية، إلا أنها غرقت.

المصدر: نوفوستي