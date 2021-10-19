سفينة تدريب شراعية تابعة للبحرية البرازيلية تتحطم على جسر للمشاة في الأكوادور (فيديو)
AFP
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في الإكوادور، تحطمت سفينة تدريب شراعية تابعة للبحرية البرازيلية "سيسن برانكو" بعد اصطدامها بجسر للمشاة.
وهرعت قاطرة لتقديم المساعدة لسفينة التدريب الشراعية البرازيلية، إلا أنها غرقت.
Que beleza pic.twitter.com/z4ecTTOB8k— Detetive Pikachu (@arrobaleatoria) October 18, 2021
Eeeeeeita pic.twitter.com/iSrzrH9ON3— Detetive Pikachu (@arrobaleatoria) October 18, 2021
المصدر: نوفوستي
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