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مشهد يحبس الأنفاس..الدفاع المدني ينقذ طفلا صغيرا سقط في بئر بعمق 50 مترا في العراق (فيديو + صور)

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مشهد يحبس الأنفاس..الدفاع المدني ينقذ طفلا صغيرا سقط في بئر بعمق 50 مترا في العراق (فيديو + صور)
Reuters Erik de Castro
عناصر من فرق الإطفاء والإنقاذ العراقية
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في مشهد يحبس الأنفاس، استطاعت عناصر فرق الدفاع المدني العراقي أن تنقذ طفلا بعمر سنة ونصف السنة سقط داخل بئر بعمق 50 مترا وبقطر ضيق لا يتجاوز النصف متر بمنطقة جيلوخان بمدينة الموصل.

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وتمت عملية الإنقاذ عن طريق ربط رجل إنقاذ نحيل من قدميه، وإنزاله رأسيا إلى أسفل البئر، ليتمكن من الوصول الى الطفل و حمله بأحكام، فيما جرى رفع الاثنين من قبل فرق الدفاع المدني، ليصلا الى أعلى البئر بسلام، مع الإسراع بتقديم الإسعافات الأولية الى الطفل، الذي كانت حالته الصحية مستقرة.

المصدر: RT

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