البريطاني هاري بوتر يبيع نسخته من الطبعة الأولى من الكتاب المشهور حول هاري بوتر

باع البريطاني هاري بوتر، البالغ من العمر 33 عاما، نسخته من الطبعة الأولى من الكتاب المشهور حول هاري بوتر مقابل 27.5 ألف جنيه إسترليني.

كان هاري بوتر البريطاني في الثامنة من عمره عندما تم نشر أول كتاب عن مغامرات "الصبي الذي نجا". وقام والده بضربة صدفة، فاشترى الجزء الأول من الكتاب واسم ابنه على الغلاف. منذ ذلك الحين، جمعت العائلة مجموعة رائعة من الكتب حول منقذ عالم السحرة، بما في ذلك طبعة نادرة ذات غلاف من المقوى.

المصدر: نوفوستي