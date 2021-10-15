سلطات الجمارك السعودية تحبط محاولتي تهريب كوكايين عبر مطار وميناء بحري

أحبطت سلطات الجمارك السعودية تهريب كمية من الكوكايين تقدربأكثر من 1.5 كيلوغرام، كان قد خبأها اثنان من المسافرين في أحشائهما.

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وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن شحنة الكوكايين كانت مخبأة في إحشاء مسافر دخل البلاد عبر مطار الملك خالد الدولي، وفي أحشاء آخر دخل من خلال ميناء جدة الإسلامي.

وتظهر الصور أن المهربين خزنا الكوكايين في كبسولات عازلة وقاما بإخفائه في أحشاء الشخصين اللذين نفذا محاولة التهريب الفاشلة.

المصدر: عكاظ