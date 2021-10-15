سلطات الجمارك السعودية تحبط محاولتي تهريب كوكايين عبر مطار وميناء بحري
أحبطت سلطات الجمارك السعودية تهريب كمية من الكوكايين تقدربأكثر من 1.5 كيلوغرام، كان قد خبأها اثنان من المسافرين في أحشائهما.
وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن شحنة الكوكايين كانت مخبأة في إحشاء مسافر دخل البلاد عبر مطار الملك خالد الدولي، وفي أحشاء آخر دخل من خلال ميناء جدة الإسلامي.
#عاجل - #صور | إحباط تهريب 1.5 كغم من الكوكايين داخل أحشاء مسافرَيْن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وميناء جدة الإسلامي#عكاظ#ان_تكون_اولا#عاجلhttps://t.co/9hWnwljmtphttps://t.co/akH3gy2Fj5pic.twitter.com/GDf7G5PJAj— عكاظ (@OKAZ_online) October 15, 2021
وتظهر الصور أن المهربين خزنا الكوكايين في كبسولات عازلة وقاما بإخفائه في أحشاء الشخصين اللذين نفذا محاولة التهريب الفاشلة.
المصدر: عكاظ
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