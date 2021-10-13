الحكومة التركية تسعى لدخول "غينيس" بـ"فنجان شاي"

ذكرت صحيفة تركية أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان قدمت طلبا إلى موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، من أجل تسجيل أكبر فنجان شاي في العالم.

وقالت "زمان" التركية إن بناء "فنجان الشاي العملاق" الذي يفتخر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بإنجازه،يُعد من بين أكثر المنحوتات ضخامة، ووضع في ولاية ريزة، مسقط رأس أردوغان في شمال تركيا.

وقال رئيس بورصة التجارة في ريزة، محمد أردوغان، إن "تسجيل الفنجان في الموسوعة سيمثل فخرا لهم، وأشار إلى أن الشاي هو رمز مدينة ريزة".

ويتكون البناء من 7 طوابق وبارتفاع يبلغ 30 مترا.

ويشمل المشروع، سوقا سيتم إنشاؤه على مساحة 9 آلاف و 500 متر مربع، يضم مقاهي الشاي، وأقسام المبيعات، وكذلك أماكن لبيع قماش ريزة، ومعالجة النحاس، والأطباق المحلية، ومصانع الحجر والجسور المقوسة.

وحسب الصحيفة فإن أردوغان تعرض لموجة من الانتقادات، "بسبب إصراره على عادة توزيع الشاي على المواطنين حتى عند وجوده في مناطق الكوارث".

المصدر: صحيفة "زمان" التركية