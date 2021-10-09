سائق "توك توك" يدخل موسوعة "غينيس" لأطول قيادة على عجلتين (فيديو)

استطاع جاغاتش إم، وهو رجل هندي من تشيناي، تسجيل رقم قياسي في موسوعة "غينيس"، في قدرته على "قيادة التوك توك على عجلتين" لأطول مسافة.

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ونشر موقع "guinnessworldrecords" مقطع فيديو يظهر الرجل الهندي، وهو يقود "التوك توك" ذو الثلاث عجلات على عجلتين فقط لمسافة 2.2 كيلومتر.

انتشر الفيديو على نطاق واسع وحصل على أكثر من 429 ألف مشاهدة وحوالي 73 ألف إعجاب.

المصدر: RT