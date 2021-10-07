فيضان يحول مطعما إلى مقصد سياحي في تايلاند

"ما حسبته أزمة تحول إلى فرصة"، هكذا قالت مالكة مطعم على ضفة نهر في تايلاند كان مهددا بالإغلاق إلى الأبد جراء الفيضان إلا أنه تحول إلى مقصد للترفيه.

وقالت "تيتبورن جوتيمانون" إن المطعم الذي تملكه على ضفة نهر "تشاو فرايا" شمالي بانكوك في تايلاند كان يواجه مشكلات بفعل كورونا، زاد خطورتها موجة فيضانات شهدتها المنطقة وكادت تغلق المطعم بشكل نهائي.

إلا أن المد المرتفع في النهر هذا الأسبوع أصبح على غير المتوقع نعمة لا نقمة، وبدلا من أن يغلق المطعم، ذاع صيته في البلاد إذ بقي مفتوحا أمام زبائن سرعان ما وزعوا صورهم وهم يستمتعون بتناول الطعام بينما أرجلهم في الماء، ويحاولون تحاشي الأمواج التي تدفعها القوارب تجاههم.

Reuters

وقالت تيتبورن: "ما ظننت أنه سيكون محنة تحول إلى منحة وما حسبته أزمة صار فرصة".

المصدر: "رويترز"