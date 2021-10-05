أعطال "فيسبوك" والأجسام المضيئة المجهولة في سماء قرغيزستان! (فيديو)

فيما كان الجميع يتحدث البارحة عن أعطال شبكات التواصل الاجتماعي، انشغل سكان بشكيك عاصمة قرغيزستان بمراقبة ظاهرة غير طبيعية في جنح الليل تمثلت في أجسام مضيئة مجهولة في السماء.

ورصد مشهد التقط حوالي الساعة الثالثة صباحا أجساما مضيئة مجهولة الهوية فوق المدينة، وفيما افترض البعض أنها لمركبة فضائية أطلقت من قاعدة بايكونور الفضائية الروسية في كازاخستان المجاوزة، إلا أن هذا التفسير لم يكشف سر الظاهرة تماما وذلك لأن مسار الصواريخ في قاعدة بايكانور مختلف.

من الممكن أن يكون ما شاهده سكان عاصمة العاصمة بشكيك بقايا لأجسام فضائية محترقة في الغلاف الجوي. وبناء على سرعة الحركة، يمكن أن تكون لأقمار صناعية، وذلك لأن سرعة النيازك والكويكبات أعلى بكثير.

المصدر: reporter.akipress.org