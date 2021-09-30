بيع عملات ذهبية نادرة وجدت في جدران قصر فرنسي مقابل 1.2 مليون دولار

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، أنه بيعت مئات العملات الذهبية النادرة، عثر عليها داخل جدران قصر فرنسي بعيد، بالمزاد العلني بأكثر من مليون يورو.

وبحسب الصحيفة، تم اكتشاف 239 قطعة من الذهب، تم صكها قبل الثورة الفرنسية، عثر عليها عند تجديد العقار بالقرب من كيمبر في منطقة بريتاني الغربية في الشمال الغربي لفرنسا، حسبما قاله البائعون في المزادات في (Ivoir،Deloys).

واحتفظت الأسرة المالكة للعقار بأربع عملات معدنية كهدايا تذكارية، وطرحت الباقي في مزاد في بلدة أنجيه الغربية.

وكان ذلك الكنز الذي يتألف من 239 قطعة ذهبية قد عثر عليه خلال أعمال صيانة في العام 2019 في قصر في إقليم فينيستير غربي فرنسا، بحسبما أفاد به دار المزاد.

وتعود تلك العملات الذهبية إلى عهدي الملكين الفرنسيين لويس الثالث عشر، ولويس الرابع عشر.

كان من المقرر تقاسم العائدات بين مالكي العقار والحرفيين الثلاثة الذين عثروا على الذهب.

وقال دي أويسونفيل لوكالة فرانس برس إن العملات المخبأة في صندوق معدني ربما شكلت مدخرات تاجر ثري أو مالك أرض.

المصدر: الغارديان