الأمن السوري يضبط مواطنين حاولوا الهجرة انطلاقا من ميناء جبلة بعد أمتار من إبحارهم

ذكرت إذاعة محلية أن الأجهزة الأمنية في سوريا ضبطت 74 شخصا في ميناء مدينة جبلة الساحلية، كانوا يستعدون للسفر بحرا بطريقة غير شرعية.

وأضافت إذاعة "شام إف إم" أن أجهزة الأمن ألقت القبض عليهم بعد إبحارهم "لبضعة أمتار".

وحول الحادث قال مصدر محلي لـRT إن الحادث يعود إلى يومين وأن وجود ذلك العدد الكبير من الأشخاص في الميناء أثار الشبهات، وأشار إلى أن معظمهم من الشباب، ورجح أن يتم إطلاقهم ما لم يكونوا مطلوبين.

المصدر: إذاعة "شام إف إم" + RT