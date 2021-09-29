"أنا يسوع المسيح في السياسة".. 15 قولا لبيرلسكوني في عيد ميلاده الـ85

خلال مسيرته السياسية التي استمرت لأكثر من 30 عاما، اشتهر رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني، بعدد لا يحصى من الطرائف والأقوال المثيرة للجدل بل والفاضحة أحيانا.

وفيما يلي تجدون بعض "الجواهر" من تراث عميد السياسة الإيطالية، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ85:

إياك أن تصافحي بهذه القوة! وإلا فلن يتزوجك أحد

من الأفضل أن تكون مدمنا على فتيات جميلات من أن تكون مثليا

أنا يسوع المسيح في السياسة. أنا ضحية صبور، أتحمل كل شيء وأضحي بنفسي من أجل الجميع

أكثر ما يعجبني في ترامب زوجته

أوباما شاب وسيم وملفوح البشرة

أنا لا أضيع الوقت في إنكار الهراء. على العكس، سأقترح فرض ضريبة على الدردشة

قللوا من قراءة الصحف لا سيما اليسارية

أنا رجل أعمال بسيط يصنع المعجزات

يجب أن نحارب التهرب الضريبي، ولكن يجب كذلك أن ندافع عن حقوق المتهربين من الضرائب أو الشركات التي ترتكب أخطاء.

يجب أن نكون على دراية بتفوق حضارتنا

لقد حاولوا شنقي بسبب كلمة معزولة مأخوذة خارج سياق كلامي.. لم أقل شيئا ضد الحضارة الإسلامية.

أنا أفوز دائما، أنا محكوم علي بأن أفوز.

نابليون فقط فعل أكثر مما فعلت. لكنني بالتأكيد أطول منه

لدي القليل من الشعر لأن عقلي كبير جدا لدرجة أنه يدفع الشعر للخارج.

لن نتمكن من نشر قوات كبيرة بما يكفي لتجنب خطر الاغتصاب.. سنحتاج إلى الكثير من الجنود لأن نساءنا جميلات للغاية.

المصدر: RT