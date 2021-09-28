حمو بيكا يناشد زوكربيرغ حل أزمته مع فيديوهات اللايف (فيديو)

نشر مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" كشف فيه عن أزمة تواجهه في بث فيديوهاته المباشرة على "فيسبوك".

وأوضح بيكا أنه لا يستطيع الظهور في فيديو بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، مشيرا إلى أنه يواجه مشكلات عديدة.

وناشد مطرب المهرجانات المصري مارك زوكربيرغ مؤسس موقع "فيسبوك" حل أزمته.

وقال بيكا: "مش عاوزني أطلع فيسبوك.. بيمنعوني من حبايبي، لأ، يا أستاذ مارك، حللنا الموضوع ده.. أنا بقالي 6 شهور الفيسبوك بتاعي مقفول وعاوز كل إخواتي يعملولي متابعة على ماي لاف، الفانز دي صفحتي. مانعين أي حاجة باسم حمو بيكا على فيسبوك".

المصدر: موقع "المصري" اليوم