مصر.. الإعلان عن تحديد ضريبة قطعية لتحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة

قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، إن القانون الجديد لتنظيم المشروعات الصغيرة يقدم حوافز جيدة للمشروعات الصغيرة.

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر بالمجلس الأعلى للإعلام أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لعمل ضريبة قطعية بمقدار 1000 جنيه فقط، وذلك تيسيرا على المواطنين ولتحفيزهم خاصة ممن يرفضون إدراج مشروعاتهم خوفا من دفع الضرائب.

وأوضحت أن التجارة الإلكترونية أتاحت مجالا لترويج المنتجات والوصول لفئات كثيرة، وتم عقد اجتماع مع وزارة التخطيط الثلاثاء للتنسيق معا حتى تكون هناك منصة إلكترونية واحدة للمشروعات الصغيرة تتيح تقديم خدمات وعرض منتجات من خلال منفذ واحد.

ولفتت إلى أنه لم يكن هناك قانون لتنظيم المشروعات الصغيرة وتم العمل على إصدار قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم إصداره في 2020، وصدرت لائحته التنفيذيه فى أبريل الماضي.

المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية