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بالفيديو.. سقوط شابة من مبنى على سقف سيارة ومتابعون يتكهنون بالسبب

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بالفيديو.. سقوط شابة من مبنى على سقف سيارة ومتابعون يتكهنون بالسبب
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في هونغ كونغ وتايوان، مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة، يظهر سقوط امرأة ذات شعر أحمر من أعلى مبنى على سطح سيارة.

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وفي مقطع الفيديو، تظهر امرأة ذات شعر أحمر ترتدي قميصا قصير الأكمام وملابس داخلية فقط، سقطت فجأة من أعلى مبنى على سطح سيارة سوداء متوقفة على جانب الطريق، ما تسبب بتضرر سقف السيارة، لكن المرأة كانت لا تزال واعية ووضعت يديها على خصرها من الألم، حيث يشتبه في أن الحادث وقع في تايوان.

كما يبين المقطع اندفاع رجل بلا قميص ويرتدي بنطالا نحو السيدة، وأنزلها على الأرض، قبل أن يعانقها ويقبلها.

بالفيديو.. سقوط شابة من مبنى على سقف سيارة ومتابعون يتكهنون بالسبب

وبعد نشر المقطع على الإنترنت، تكهن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن المرأة سقطت عن طريق الخطأ من المبنى "أثناء ممارسة الجنس"، بحسب موقع "dimsumdaily".

بالفيديو.. سقوط شابة من مبنى على سقف سيارة ومتابعون يتكهنون بالسبب

المصدر: "dimsumdaily"

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