الأردن.. تعيين شخص متوفى عضوا باللجنة المؤقتة لمجلس المفرق

أرجأت وزارة الإدارة المحلية بالأردن إعلان أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة لمجلس محافظة المفرق، بعدما تبين أن أحد المعينين في اللجنة متوف منذ سنوات.

وأوضح مصدر مطلع في وزارة الإدارة المحلية لموقع "عمون"، أن اتحاد المزارعين زود الوزارة بالاسم الرباعي للشخص المتوفى لاختياره في مجلس لجنة المحافظة، وبناء على ذلك تم تعيينه.

وأشار المصدر إلى أنه تقرر "إرجاء الإعلان إلى يوم غد الأحد بهدف تعديل تشكيل اللجنة المؤقتة".

وحسب مصادر محلية، فإن العضو المعلن اسمه في كشوفات اللجان المؤقتة هو جزاع عواد السرحان وهو متوفى.

المصدر: "عمون"