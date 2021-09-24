الهند.. تغريم صالون حلاقة 271 ألف دولار بسبب خطأ في قصة شعر!

غرمت محكمة هندية صالونا للشعر في العاصمة نيودلهي بـ271 ألف دولار تعويضا لعارضة أزياء بسبب قصة شعر، قالت إنها تسببت لها بـ"اكتئاب نفسي خطر".

وتوجهت العارضة أشنا روي وفق حكم صادر عن محكمة شؤون المستهلكين في المدينة إلى صالون للشعر داخل فندق بنيودلهي عام 2018، وطلبت من الموظفين تقصير شعرها عشرة سنتيمرات بدءا من الأطراف.

لكن "المصففة قصت كامل شعر المدعية، ولم تترك لها سوى 10 سنتيمترات من الشعر الذي أصبح يلامس بالكاد كتفيها، ما أثار حالة من الصدمة والاستغراب الكبيرين لديها"، وفق نص الحكم.

وأشارت المحكمة إلى أن هذا الخطأ في قصة الشعر تسبب لأشنا روي بـ"حالة خطرة من الاكتئاب العصبي والصدمة"، لكونها عارضة تصوّر إعلانات لمستحضرات العناية بالشعر.

وجاء في الحكم: "لا شك بتاتا في أن النساء يبدين حذرا وانتباها شديدين إلى كل ما يتعلق بشعرهن، إذ ينفقن مبالغ كبيرة لإبقائه في وضع جيد. كذلك ثمة تعلق عاطفي لديهن بشعرهن".

وأشارت المحكمة إلى أن المدعية "فقدت عقودا وتكبدت خسارة هائلة غيّرت تماما نمط حياتها، وكسرت حلمها بأن تصبح عارضة من الصف الأول".

وحكمت المحكمة على الصالون بدفع غرامة قدرها 20 مليون روبية (271 ألف دولار) في الأسابيع الثمانية التي تلي صدور الحكم الذي يمكن للصالون الطعن فيه.

المصدر: أ ف ب