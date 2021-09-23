بالفيديو.. فتاة تنجو بأعجوبة من حادث دهس قطار سريع

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة "يوتيوب"، في هولندا، مقطع فيديو لحادثة كادت أن تودي بحياة امرأة بعد قيامها بعبور السكك الحديدية أثناء مرور قطار سريع.

وأظهر مقطع الفيديو المنشور، قيام امرأة بعبور الحاجز الخاص بتوقف السيارات أمام القطار وبعدها عبرت السكك الحديدية قبل أن تتوقف بشكل غير مفهوم عند الحاجز مجددا.

وقامت بعد ذلك بالعودة إلى الحاجز بطريقة خطيرة، حيث نجت من الدهس بأعجوبة بعد مرور قطار سريع على سكة الحديد التي كانت عليها.

المصدر: RT