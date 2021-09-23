مشروب يمكن تحضيره في المنزل لتعزيز نمو الشعر!

يلعب شعر الرأس دورا مهما لدى الإنسان، من توسيد الجمجمة إلى حماية فروة الرأس من أشعة الشمس.

وفي حين أن تساقط الشعر المفرط لا يشير دائما إلى مشكلة أساسية، إلا أنه قد يثير قلق الكثيرين. ومع ذلك، قد يساعد عصير الجزر في ترطيب فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر الجديد.

يعد الجزر من الخضروات الجذرية المهمة، وغني بأربعة أنواع من المواد الكيميائية النباتية: ذكور الفينول والكاروتينات والبولي أسيتيلين وحمض الأسكوربيك.

ويحتوي على نوعين من الفيتامينات التي أثبتت فعاليتها في مكافحة تساقط الشعر. كما أنه مصدر للفيتامينات A وK وC وB1 وB6 وB2، من بين العناصر الغذائية الأخرى مثل الألياف والبوتاسيوم والفوسفور.

ومع ذلك، قد تعود فوائد الجزر بالنسبة للشعر إلى فيتامين A وE، اللذين ثبت أنهما يحسنان جودة الشعر، ما يجعله أكثر كثافة ولمعانا وأطول وأقوى.

وعلاوة على ذلك، ثبت أن فيتامين C وE الموجود في الجزر يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس، ما قد يساعد في تجنب ظهور الشيب المبكر.

وفي حين أن الأدلة التي تظهر أن فيتامين A يمكن أن يعزز نمو الشعر، محدودة، فقد أظهرت بعض الدراسات أن نقص فيتامين A يمكن أن يؤدي إلى شعر جاف ومتناثر.

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وعلى العكس من ذلك، وجدت بعض الدراسات أن تناول الكثير من الفيتامينات قد يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل مفرط.

وعند الحديث عن تأثيرات فيتامين A، لاحظ الباحثون أن: "فيتامين A عبارة عن مجموعة من المركبات، بما في ذلك الريتينول وحمض الريتينويد وبروفيتامين A كاروتينات.

وفي دراسات الفئران، ثبت أن فيتامين A الغذائي ينشط الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر، على الرغم من أن دوره معقد.

وأضافوا أن "المستويات الدقيقة من حمض الريتينويد ضرورية للوظيفة المثلى لبصيلات الشعر".

وعند تناول الفوائد المحتملة لفيتامين E على الشعر، لاحظ الباحثون أن الأدبيات الموجودة حول هذا الموضوع كانت محدودة.

واستشهدوا بإحدى الدراسات التي تضمنت 21 متطوعا، والذين أظهروا "زيادة ملحوظة" في الشعر بعد تلقي مكملات Tocotrienols مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.

وتنتمي Tocotrienols إلى عائلة فيتامين E وهي معروفة بمضادات الأكسدة القوية.

ووجدت الدراسة التي أجريت على متطوعين مصابين بالثعلبة أن Tocotrienols يحسن تغطية فروة الرأس ويساعد على منع ترقق الشعر.

وأشاروا إلى أن النتيجة كانت على الأرجح بسبب مضادات الأكسدة القوية للمركب، والتي ساعدت في تقليل الإجهاد التأكسدي في فروة الرأس.

وبناء على الأدلة الموجودة، ينصح الباحثون بشرب ما بين ثلاث إلى أربع أونصات من عصير الجزر يوميا لرؤية نمو الشعر.

المصدر: إكسبريس