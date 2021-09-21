الأردن.. انتشار تسجيل فيديو لشاب يشعل النار في جسده

ذكرت وسائل إعلام أردنية أن أحد الأشخاص أقدم على محاولة انتحار عن طريق إشعال النار في جسده بالقرب من دوار القادسية في محافظة إربد.

وأكد مصدر أمني لموقع "خبرني" أن الشاب تم نقله على الفور إلى مستشفى الأميرة بسمة، وحالته العامة حرجة، حيث تم فتح تحقيق بالحادثة.

المصدر: خبرني