هيفاء وهبي تنشر صورة مع كلبها: "حبهم نقي على عكس البعض"

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر "انستغرام" صورة لها مع كلب من نوع "روتوايلر"، وحصدت أكثر من 130 ألف إعجاب وألفي تعليق.

وأرفقت وهبي الصور بتعليق قالت فيه: "يحب كلاب الروتوايلر أصدقاءهم ويعضون أعداءهم، على عكس بعض الأشخاص غير القادرين على الحب النقي وعليهم دائما المزج بين الحب والكراهية".

المصدر: RT