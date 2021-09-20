هيفاء وهبي تنشر صورة مع كلبها: "حبهم نقي على عكس البعض"
الصورة من "انستغرام"
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نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر "انستغرام" صورة لها مع كلب من نوع "روتوايلر"، وحصدت أكثر من 130 ألف إعجاب وألفي تعليق.
وأرفقت وهبي الصور بتعليق قالت فيه: "يحب كلاب الروتوايلر أصدقاءهم ويعضون أعداءهم، على عكس بعض الأشخاص غير القادرين على الحب النقي وعليهم دائما المزج بين الحب والكراهية".
المصدر: RT
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