 
مباشر

مواقع التواصل تنشر فيديو لرجل يتنكر بمظهر امراة للحصول على البنزين في محطة وقود في لبنان

متفرقات

مواقع التواصل تنشر فيديو لرجل يتنكر بمظهر امراة للحصول على البنزين في محطة وقود في لبنان
AP
أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rbuq

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو يظهر رجلا وقد تنكر بزي امرأة للحصول على وقود في محطة بنزين بعد تخصيص يوم الأحد تزويد النساء بالوقود.

وبحسب النشطاء ورواد المواقع لم تتبين حقيقة الأمر إن كان الفيديو مجرد "مزحة" أم حقيقة.

إقرأ المزيد
لبنان.. رفع سعر صفيحة البنزين 38% ورفع الدعم رسميا عن المازوت
لبنان.. رفع سعر صفيحة البنزين 38% ورفع الدعم رسميا عن المازوت

ويشهد لبنان أزمة حادة في الوقود مما يضطر الكثير من اللبنانيين إلى الانتظار يوميا في طوابير طويلة أمام محطات الوقود للحصول على البنزين.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا