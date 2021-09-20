مواقع التواصل تنشر فيديو لرجل يتنكر بمظهر امراة للحصول على البنزين في محطة وقود في لبنان
AP
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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو يظهر رجلا وقد تنكر بزي امرأة للحصول على وقود في محطة بنزين بعد تخصيص يوم الأحد تزويد النساء بالوقود.
وبحسب النشطاء ورواد المواقع لم تتبين حقيقة الأمر إن كان الفيديو مجرد "مزحة" أم حقيقة.
رجل يتنكر بزي امراة للحصول على البنزين ، في محطة صادر حيث خصص اليوم الأحد لتزويد السيدات بالوقود pic.twitter.com/Rz9o9Szecq— Rami Swayssi (@rami_swayssi) September 20, 2021
ويشهد لبنان أزمة حادة في الوقود مما يضطر الكثير من اللبنانيين إلى الانتظار يوميا في طوابير طويلة أمام محطات الوقود للحصول على البنزين.
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
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