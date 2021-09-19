فان دام يتلقى تحديا من محمد هنيدي تحت سفح أهرامات مصر

تلقى النجم البلجيكي، جان كلود فان دام، تحديا من الفنان المصري الكوميدي، محمد هنيدي، بشأن مباراة قتالية بينهما تحت سفح أهرامات الجيزة.

وقال هنيدي لفان دام في منشور له عبر موقع "فيسبوك": "مازلت عند كلمتي.. مباراة بدون قوانين.. في قفص "هيل إن سيل".

لكن هنيدي وضع بأسلوبه الفكاهي شرطا واحدا لإقامة المباراة القتالية، وهي أن يخوضها فان دام أمامه وهو "مربوط اليدين".

وبعد ذلك، كتب فان دام لمعجبيه على "فيسبوك": "تلقيت دعوة مباراة داخل قفص، هيل إن سيل، لمقاتلة أعظم كوميديان في الشرق الأوسط... ما رأيكم جميعا، هل يجب أن أقبل التحدي؟".

ولم يتضح إذا كانت دعوة هنيدي لفان دام مجرد مداعبة على مواقع التواصل الاجتماعي، أم أنه تمهيد لعمل فني سيجمع بينهما.

المصدر: وكالات