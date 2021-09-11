رصد قرش برأس خنزير في البحر المتوسط (صور)

أصاب مخلوق غريب عددا من البحارة بالصدمة أثناء عندما رأوا من سفينتهم وحشا مرعبا يشبه سمكة القرش في مياه جزيرة إلبا الإيطالية.

لكن اكتشافهم أصبح أكثر غرابة بعد سحب المخلوق البحري الغريب من الماء في مرسى دارسينا ماديسيا بجزيرة إلبا، ليجدوا أنه بوجه خنزير وجسم قرش.

وتم تحديده بعد ذلك على أنه سمك القرش الخشن الزاوي النادر للغاية والذي يعرف أحيانا بالقرش الخنزير، كما أنه نوع من أسماك القرش المدرجة ضمن القائمة الحمراء للـIUCN باعتبارها مهددة بالانقراض وتعيش في أعمق جزء من البحر المتوسط.

ويعيش عادة القرش الزاوي على عمق 700 متر، مما يعني أنه نادرا ما يكتشفه أو يراه البشر.

المصدر: وسالئل إعلام إيطالية