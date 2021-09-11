فرنسية تقود سيارتها 60 كيلومترا بعكس السير على طريق سريع دون أن تنتبه
Reuters
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قطعت سيدة فرنسية عمرها 71 عاما بسيارتها مسافة 60 كيلومترا بالاتجاه المعاكس على أحد الطرق السريعة، ولم تلحظ سيرها بعكس السير حتى أوقفتها الشرطة.
ووفقا لوسائل الإعلام الفرنسية أوقف رجال الشرطة المرأة التي لم تصب بأذى في وقت متأخر يوم الجمعة.
وأغلقت الشرطة جزءا من الطريق ساعة ونصف الساعة حتى تمكنوا من إيقاف المرأة المخالفة في الطريق السريع "إيه 11" غربي فرنسا.
المصدر: وسائل إعلام فرنسية
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