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السفير الصيني لدى السعودية مرتديا زيا سعوديا تقليديا: "جالس أتعلم لبس البشت" (صورة)

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السفير الصيني لدى السعودية مرتديا زيا سعوديا تقليديا:
AFP FAYEZ NURELDINE / AFP
العلم السعودي
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نشر السفير الصيني لدى السعودية، تشن وي تشينغ، صورة له وهو يرتدي لباسا سعوديا تقليديا "البشت"، لافتا إلى أنه "يعمل على تعلم الثقافة السعودية".

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وعلق تشن وي تشينغ على صورته بـ"البشت" قائلا: "بعد مجيئي إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامين، وجدت أنني ما زلت بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلم الثقافة السعودية".

وأضاف: "جالس أتعلم لبس البشت".

المصدر: RT

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