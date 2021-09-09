مصر.. إيداع كلب متهم بالتسبب بنفوق قطة في المستشفى البيطري بالعباسية

كلفت النيابة العامة المصرية بالقاهرة الجديدة بإيداع كلب من نوع "غولدن ريتريفر"، هاجم قطة في التجمع الخامس ما أدى إلى نفوقها، بالمستشفى البيطري بالعباسية تحت الملاحظة.

واتهمت مالكة القطة مالكة الكلب، بالإهمال المؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين، والتسبب في وفاة صغيرتها الأليفة، وتعرضها للخطر، بعد اقتحام الحيوان الشرس حديقة منزلها في التجمع الخامس وعقرها من الخلف.

وقررت جهات التحقيق إيداع الكلب الشرس، البالغ من العمر 8 سنوات ونصف السنة مستشفى الطب البيطري في العباسية التابع لهيئة الخدمات البيطرية.

وألزمت النيابة مالك الحيوان بمصروفات الإقامة والتغذية خلال فترة الملاحظة المحددة من قبل النيابة بمدة 15 يوما، على أن تشكل لجنة مديرية الطب البيطري في القاهرة لفحص الكلب محل الواقعة لبيان نوعه وجنسيته ولونه، للتحقق من معاناته من مرض الكلب أو العقور أو الشراسة من عدمه.

واستعلمت النيابة العامة عن حالة الكلب عما إذا كان صادرا بشأنه تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه، وعما إذا كان صدر له شهادات خاصة بالتطعيمات من عدمه، على أن توافي بتقرير مفصل يعرض على النيابة في حينه، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة وظروفها وملابسات حدوثها.

المصدر: "الوطن"