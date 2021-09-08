محكمة أسترالية: وسائل الإعلام مسؤولة عن التعليقات التي تنشر على صفحاتها في مواقع التواصل
AFP
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قضت محكمة أسترالية بمسؤولية وسائل الإعلام عن تعليقات قرائها على ما تنشره في مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت قناة "إي بي سي" أن المحكمة نصت في حكمها على أن المؤسسات الإعلامية بفتحها صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما فيسبوك، تشارك في نشر المعلومات، بما في ذلك تلك التي ينشرها طرف ثالث (الذي يعلق على ما ينشر في تلك الصفحات)، وبالتالي هي مسؤولة عن محتوى التعليقات.
المصدر: تاس
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