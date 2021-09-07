فيديو لافت لتجربة جديدة يخوضها السفير الياباني في السعودية

نشر السفير الياباني لدى الرياض، فوميو إيواي، مقطع فيديو على حسابه في تويتر، يظهر فيه وهو يأكل "المنسف" على "الطريقة السعودية"، في تجربة جديدة له.

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وعلق فوميو إيواي على مقطع الفيديو قائلا: "جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء، واستعنت بنصائح من سعادة المحافظ عادل البواردي (محافظ منطقة شقراء بالرياض) حتى أجيد تناول الطعام بالخمس".

جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء واستعنت بنصائح من سعادة المحافظ حتى أجيد تناول الطعام بالخمس 😅 pic.twitter.com/hEx8w6Cznt — Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) September 6, 2021

كما غرد سفير اليابان قائلا: "لقد قمت اليوم بزيارة إلى محافظة شقراء بمنطقة الرياض وتشرفت بالتعرف على سعادة المحافظ الأستاذ عادل البواردي، وخلال اللقاء تم استعراض ما تتميز به محافظة شقراء في إطار التنمية المستدامة".

لقد قمت اليوم بزيارة إلى محافظة شقراء بمنطقة الرياض وتشرفت بالتعرف على سعادة المحافظ الاستاذ عادل البواردي وخلال اللقاء تم استعراض ما تتميز به محافظة شقراء في إطار التنمية المستدامة pic.twitter.com/rGreyBeSap — Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) September 6, 2021

المصدر: RT