 
مباشر

فيديو لافت لتجربة جديدة يخوضها السفير الياباني في السعودية

متفرقات

فيديو لافت لتجربة جديدة يخوضها السفير الياباني في السعودية
Reuters POOL New
علما السعودية واليابان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r8cj

نشر السفير الياباني لدى الرياض، فوميو إيواي، مقطع فيديو على حسابه في تويتر، يظهر فيه وهو يأكل "المنسف" على "الطريقة السعودية"، في تجربة جديدة له.

إقرأ المزيد
السعودية..بيع أغلى صقر
السعودية..بيع أغلى صقر "جير" في العالم بمبلغ يقارب النصف مليون دولار! (صورة)

وعلق  فوميو إيواي على مقطع الفيديو قائلا: "جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء، واستعنت بنصائح من سعادة المحافظ عادل البواردي (محافظ منطقة شقراء بالرياض) حتى أجيد تناول الطعام بالخمس".

كما غرد سفير اليابان قائلا: "لقد قمت اليوم بزيارة إلى محافظة شقراء بمنطقة الرياض وتشرفت بالتعرف على سعادة المحافظ الأستاذ عادل البواردي، وخلال اللقاء تم استعراض ما تتميز به محافظة شقراء في إطار التنمية المستدامة".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا